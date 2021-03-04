Мадрид, , 10:20 — REGNUM Министерство здравоохранения Испании предлагает закрыть границы между автономными сообществами, ограничить общественные собрания до шести человек и запретить шествия и другие массовые мероприятия. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости — трансляция»

Министерство здравоохранения выступает против того, чтобы во время Страстной недели люди свободно передвигались между автономными сообществами. Негативный опыт Рождества, инфекционность новых штаммов коронавируса и высокая загруженность отделений интенсивной терапии, несмотря на сокращение числа инфекций — всё это побудило принять решение Межтерриториальному совету, высшему координирующему органу в области здравоохранения, о введении ограничений.

В трёхстраничном тексте проекта, имеющемся в распоряжении издания, предлагается ограничить передвижение граждан в период с 26 марта по 9 апреля 2021 года. Министерство здравоохранения настоятельно просит «избегать всех тех поездок, в которых нет необходимости, особенно рекомендуя не возвращаться домой студентам университетов, которые в течение учебного года проживают в другом автономном сообществе или другой стране».

Отмечается также, что «передвижение будет ограничено закрытием периметра всех автономных сообществ с некоторыми исключениями, согласно Королевскому указу 926/2020». В основном, в перечень исключений включены те лица, которым разрешено ходить к врачу или на работу. Департамент, которым руководит Каролина Дариас, также сообщает, что в случаях, связанных с этими исключениями, перед поездкой должен быть сделан ПЦР-тест.

Министерство здравоохранения также предлагает запретить массовые мероприятия любого рода, связанные с массовым скоплением людей. Среди них подразумеваются шествия: «Церемонии в закрытых помещениях будут проводиться в соответствии со стандартами пропускной способности и другими мерами, установленными в документе о скоординированных ответных действиях по контролю за передачей COVID-19 в соответствии с уровнем готовности каждого автономного сообщества».

Правительство также хочет ограничить собрания в общественных или частных помещениях максимум до 4−6 человек и установить комендантский час с 22:00 до 6:00 с 26 марта по 9 апреля. Документ также рекомендует не собираться в домах или в других закрытых помещениях с неблизкими семье людьми. «Сценарий риска в ближайшие месяцы отмечен введением доступных вакцин против SARS-CoV-2. Однако в дни празднования Пасхи достаточная часть населения всё ещё не будет вакцинирована для значительного снижения риска». В документе также предлагается институциональная кампания по предотвращению ослабления режима, которое будет носить название «Мы не экономим недели, мы спасаем жизни».