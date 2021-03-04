Сеул, , 10:22 — REGNUM На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, коронавирус выявлен у трех военнослужащих на базах в Тондучхоне и Пхёнтэке. В настоящее время все заражённые изолированы и переведены в медицинские учреждения на базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтэке.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 759.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 424 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 91 240.

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