Уфа, 4 марта 2021, 10:19 — REGNUM Мужчину обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере в Уфе. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, в августе 2020 года 25-летний житель Уфы в г. Челябинске получил у неизвестного лица наркотические средства весом свыше 200 грамм. Следователи считают, что обвиняемый намеревался перевезти их на автомобиле в Уфу и сбыть.
Сообщается, что стражи порядка остановили автомобиль во время его следования и нашли в нем запрещенные вещества. Кроме этого, по месту проживания фигуранта уголовного дела сотрудники правоохранительных органов обнаружили пакеты для фасовки, весы и приспособления для размещения закладок.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотиков. Свою вину обвиняемый признал.
Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.
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