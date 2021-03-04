Уфа, , 10:19 — REGNUM Мужчину обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере в Уфе. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в августе 2020 года 25-летний житель Уфы в г. Челябинске получил у неизвестного лица наркотические средства весом свыше 200 грамм. Следователи считают, что обвиняемый намеревался перевезти их на автомобиле в Уфу и сбыть.

Сообщается, что стражи порядка остановили автомобиль во время его следования и нашли в нем запрещенные вещества. Кроме этого, по месту проживания фигуранта уголовного дела сотрудники правоохранительных органов обнаружили пакеты для фасовки, весы и приспособления для размещения закладок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотиков. Свою вину обвиняемый признал.

Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

«Материалы уголовного дела в отношении неустановленного лица выделены в отдельное производство», — сообщает пресс-служба ведомства.

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