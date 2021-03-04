Омск, , 10:18 — REGNUM В феврале 2021 года в Омской области температура воздуха была ниже климатической нормы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Осадков в этом месяце выпало больше нормы. Февраль оказался «очень снежным», подчеркнули в управлении.

В Омской области среднемесячная температура воздуха составила −17… −20 °С, что ниже нормы на 1−3 °С. Минимальная температура понижалась до −29… −41 °С. Максимальная температура повышалась до −0… +2 °С.

Что касается снега, он выпадал в регионе практически ежедневно, однако распределялся неравномерно. Сумма осадков за месяц — 124−333% от нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 2−3 марта дорожники убрали с магистралей Омска рекордное количество снега.

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