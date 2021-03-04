Владикавказ, , 10:17 — REGNUM Власти Северной Осетии планируют охватить летним организованным отдыхом в 2021 году более 9 тыс. детей. Для них откроют двери 125 организаций летнего отдыха, в том числе стационарные лагеря и пришкольные, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

«Запланированы отдых и оздоровление 9060 детей, в том числе 5940 детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений», — доложила на совещании в правительстве замминистра труда и соцразвития Анджела Мамаева.

Как и в прошлые годы, в первую очередь путевки в лагеря отдыха будут предоставлены детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для них будут выделены не менее 78% всего объема путевок.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса в Северной Осетии отказались от проведения организованной летней оздоровительной кампании детей.

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