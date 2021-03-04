Ташкент, , 10:17 — REGNUM По итогам 2020 года общий объем транзитных грузов в Узбекистане составил 1,3 млрд тонн, что на 4,6% больше, чем годом ранее. Об этом заявил заместитель министра транспорта республики Жасурбек Чориев.

По его словам, общий объем транспортного грузооборота в 2020 году составил 40,1 млрд тонн. Замминистра отметил, что на долю транспорта приходится 6,4% валового внутреннего продукта и 7,4% от общего объема инвестиций.

В министерстве транспорта ожидают, что к 2030 году транзитные грузоперевозки увеличатся до 2,1 млрд тонн, а объем инвестиций в отрасль — до $1,9 млрд.

Ранее Жасурбек Чориев выразил надежду, что воздушное сообщение между Узбекистаном и Россией удастся восстановить в марте-апреле 2021 года.

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