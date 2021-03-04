Лейпциг, Германия, , 10:16 — REGNUM «РБ Лейпциг» одержал победу над «Вольфсбургом» в матче ¼ финала Кубка Германии. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Лейпцига» голы забили нападающие Юссуф Поульсен на 63-й минуте и Хван Хи Чан на 88-й. При этом на 26-й минуте форвард «Вольфсбурга» Ваутер Вегорст не реализовал пенальти.

Таким образом, «РБ Лейпциг» вышел в полуфинал Кубка Германии.

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