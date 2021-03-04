Москва, , 10:14 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в город Кызыл республики Тува, передаёт 4 марта корреспондент ИА REGNUM.

Глава правительства посещает регионы России с наиболее непростой социально-экономической ситуацией. Ранее Мишустин совершил поездку в Алтайский край.

Вместе в премьер-министром в Туву прибыли члены правительства — министры Сергей Кравцов, Михаил Мурашко, Максим Решетников, Антон Силуанов и Ирек Файзулин.

Как сообщало ИА REGNUM, на развитие инфраструктуры на Телецком озере в Алтае будут выделены средства из резервного фонда правительства РФ. Глава республики Олег Хорохордин в ходе встречи с главой кабмина рассказал, что ранее здесь были построены четыре объекта.