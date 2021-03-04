Джакарта, , 10:14 — REGNUM Министерство транспорта Индонезии планирует установить 100 устройств раннего предупреждения нового поколения о землетрясении и цунами в стране, сообщает Kompas.

Министр транспорта Буди Карья Сумади заявил, что в Индонезии до сих пор установлено только 316 устройств раннего предупреждения о стихийных бедствиях.

По словам министра, новые устройства раннего предупреждения о землетрясении будут установлены в подверженных землетрясениям районах Индонезии, в частности, в Бантене, Лабуан Баджо, Ликупанге и Амбоне.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара. В период с 1 января по 1 марта 2021 года в Индонезии произошло 657 стихийных бедствий, включая 12 землетрясений.

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