Улан-Удэ, , 10:13 — REGNUM Заседание совета директоров холдинга «Вертолёты России» впервые прошло на Улан-Удэнском авиазаводе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, сюда прибыли гендиректор холдинга Андрей Богинский, глава Татарии Рустам Минниханов, а также индустриальный директор ГК Ростех Анатолий Сердюков.

Перед мероприятием гостям показали итоги модернизации завода и цехов, новый логистический центр. Были также продемонстрированы сборка новейшего офшорного вертолёта Ми-171А3 и лёгкого Ка-226Т, а также продукция местного приборостроительного объединения.

На заседании совета директоров, как отмечается, обсуждались итоги 2020 года и инвестиционные проекты.

Кроме того, отдельно с главой Татарии проведёт официальную встречу глава Бурятии Алексей Цыденов.