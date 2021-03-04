Пермь, 4 марта, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Перми двое врачей получили госнаграду. Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев торжественно вручил орден Пирогова врачу скорой медицинской помощи подстанции «Пермский район» Галине Красногоровой и заведующему отделением анестезиологии и реаниматологии Клинической медико-санитарной части №1 Аркадию Колеватову, сообщает пресс-служба минздрава.

Minzdrav.permkrai.ru Пермские врачи, награждённые орденом Пирогова

Медики не смогли получить заслуженные награды в конце 2020 года, поскольку болели в тот период.

Галина Красногорова имеет более 40 лет стажа работы в службе скорой помощи. На протяжении всего периода пандемии она работает в составе выездной бригады, оказывает экстренную медицинскую помощь тем, кто пострадал от коронавируса, в том числе тяжелобольным.

Аркадий Колеватов работает в отрасли здравоохранения более 34 лет. В МСЧ № 1 города Перми организовал предварительное обучение врачебного состава и медицинских сестер работе с пациентами, зараженными COVID-19. Постоянно проводит углубленный анализ всех пациентов, сопоставляя данные со сведениями в статьях по коронавирусной инфекции.

Евгений Рожнев поздравил медиков и подчеркнул, что их труд достоин слов, начертанных на оборотной стороне медали — «Милосердие, долг, самоотверженность».

Стоит отметить, орден Пирогова учрежден в 2020 году. Им награждаются те, кто проявил самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций или военных действий. Также он вручается за заслуги в практической и научной медицине, разработку лекарств, методов диагностики и профилактики, за подготовку квалифицированных врачебных кадров. Кроме того, награду могут получить добровольцы, внёсшие вклад в реализацию социально значимых проектов и оказавшие бескорыстную поддержку, а также те, кто занимался благотворительностью в хосписах, больницах и госпиталях.