Барселона, Испания, , 10:11 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Севильей» в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 3:0.

На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, пробивший из-за пределов штрафной. На 73-й минуте «Севилья» имела возможность сравнять счёт, но полузащитник Лукас Окампос не смога реализовать пенальти.

На 94-й минуте защитник «Барселоны» Жерар Пике забил после навеса Антуана Гризманна и перевёл игру в овертайм. А на 95-й минуте победный гол забил форвард каталонского клуба Мартин Брайтвайт.

Отметим, что «Севилья» доигрывала матч вдевятером после удалений Фернандо на 92-й минуте и Люка де Йонга на 102-й.

Напомним, первый матч завершился победой «Севильи» со счётом 2:0. Таким образом, «Барселона» вышла в финал Кубка Испании.

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