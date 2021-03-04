Кызыл, , 10:10 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл 4 марта в столицу Тувы Кызыл.

Премьер-министр встретится с главой республики Шолбаном Кара-оолом.

Также Мишустин посетит строящуюся общеобразовательную школу на 825 мест и терапевтический корпус Республиканской больницы №1.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 марта, Мишустин провел встречу с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым.

Встреча прошла в рамках рабочей поездки премьер-министра по Сибирскому федеральному округу. В ходе этой поездки, начавшейся с посещения Барнаула, председатель правительства намеревается побывать еще в Туве и Новосибирской области.

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