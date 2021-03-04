Москва, , 10:09 — REGNUM Нефть 3 марта совершила отскок от локальных минимумов после четырехдневной медвежьей коррекции от максимумов 13-месячной давности и сохраняет восходящий уклон на утренних торгах 4 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Нефть марки Brent оттолкнулась от уровня $62,30 за баррель, достигнув зоны $64,75 и расположившись над 20-дневной скользящей средней, что говорит об улучшении технической картины рынка.

Примечательно, что рынок практически проигнорировал свежую отраслевую статистику, которая в обычных условиях могла бы вызвать довольно бурную реакцию игроков.

Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране подскочили более чем на 21 млн баррелей, тогда как запасы нефтепродуктов существенно сократились.

Равнодушие трейдеров к отчету можно объяснить тем, что сейчас участники рынка слишком увлечены событиями, связанными с ОПЕК+.

По итогам вчерашнего заседания мониторинговый комитет не представил никаких конкретных рекомендаций по сделке, тогда как рынок предполагал, что прозвучит фраза об увеличении производства на 500 тыс. баррелей в день.

Теперь растут ожидания сохранения параметров сделки без изменений на сегодняшнем совещании, что и толкает цены в северном направлении.

Если так, до конца дня Brent продолжит расти. Но в случае разочарования негативная реакция рынка теперь будет более агрессивной, чем предполагалось ранее, причем при медвежьем сценарии возникнет угроза для отметки $60», — считает эксперт.

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