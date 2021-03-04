Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Гонконг, потеснённый Сингапуром в прошлом году с лидирующих позиций в рейтинге экономических свобод, опубликованный 4 марта организацией Heritage Foundation, которое он занимал в течение 25 лет, так и не вернулся себе первенство в 2021 году. Более того, впервые этот специальный административный район Китая и вовсе не упоминается в ежегодном докладе «Индекс экономической свободы — 2021». Об этом сообщает Bloomberg.

«В то время как жители Гонконга и Макао выигрывают от политики, которая предлагает большую экономическую свободу, чем на материке, «события последних лет недвусмысленно продемонстрировали, что эта политика в конечном счёте контролируется Пекином», — отмечают авторы исследования.

Первое место в рейтинге второй год подряд занял Сингапур с показателем 89,7 балла из 100 возможных. В тройке лидеров оказались Новая Зеландия (83,9 балла) и Австралия (82,4).

Россия с результатом в 61,5 балла заняла 92 строчку, а США — 20-ю строчку рейтинга с показателем 74,8 балла. Замыкают список Куба, Венесуэла и КНДР.