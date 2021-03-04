Тбилиси, , 10:10 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 10 678 исследований на SARS-CoV-2 выявили 133 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 4 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 271 872 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 266 081 победил инфекцию, в том числе 276 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3553 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 12 — в течение последних суток. В стационаре лечат 1426 пациентов, в оборудованных гостиницах — 150. На карантине находятся 316 человек.

Согласно официальным данным на 3 марта, в Грузии за сутки выявили 360 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 25 349 тестов. Выздоровевшими врачи признали 119 человек.

Стоит отметить, что в Грузии начало массовой вакцинации было запланировано на конец февраля, но не этого не произошло из-за срыва поставок от американской компании Pfizer. В стране начались акции протеста, на которых жители требуют от властей активнее вести переговоры о поставках вакцины.

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