Берлин, , 10:09 — REGNUM Румынский производитель автомобилей Dacia представил в Германии специальную версию модели Duster под названием Urban. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Спецверсия Dacia Duster Motor1

Кроме стильного внешнего вида, специальная версия модели получила информационно-развлекательную систему Media-Nav Evolution и камеру заднего обзора.

Модификация Urban создана на основе комплектации Comfort. В авто есть боковые зеркала с электрическим приводом и подогревом, регулируемые по высоте кресла водителя, а также круиз-контроль с функцией ограничения скорости.

Также автопроизводитель оснастил модель информационно-развлекательной системой Media-Nav Evolution и парктроником. Полноприводные версии также включают монитор 4WD.

Хромированный выхлопной патрубок и 16-дюймовые легкосплавные диски подчеркивают спортивный облик новой спецверсии.

Самая дешёвая версия новинки стоит 16 990 евро (около 1,51 млн. рублей).

Напомним, Duster является одним из самых продаваемых автомобилей марки в своей категории, в том числе и в России, где вседорожник продается под брендом Renault.

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