Сеул, , 10:12 — REGNUM В 2020 году валовый национальный доход (ВНД) на душу населения Южной Кореи составил $31 755, что на 1,1% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Эксперты отмечают, что снижение показателя связано с экономическим спадом, вызванным пандемией коронавируса, а также с повышением курса воны.

По данным ЦБ Южной Кореи, экспорт в четвертом квартале 2020 года вырос на 5,4%, импорт — на 2,2%. Потребление в частном секторе, напротив, снизилось на 1,5% в годовом исчислении в связи со спадом показателя в сфере услуг.

В 2020 году номинальный ВВП страны составил 1,94 квдрлн (~$1,6 трлн), что на 0,3% больше, чем в 2019 году.