Якутск, , 10:15 — REGNUM В Горном районе Якутии в феврале запустили пилотный проект — передвижной учебно-строительный комбинат «Пуск», который включает обучение жителей сёл республики рабочим профессиям. При этом посещать учебные заведения не нужно. Учебу будут проводить специалисты комбината, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) региона.

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Обучить востребованным рабочим профессиям местное население — ключевая задача проекта.

«Горный район имеет круглогодичную транспортную доступность от Якутска. Также в этом районе строится много объектов, так как там в 2021 году пройдет ХХI спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары». Жителей обучат наиболее востребованным профессиям — «Бетонщик», «Каменщик», «Штукатур-маляр» и «Сварщик», — пояснили специалисты ЦОПП.

При этом безработным гарантировано трудоустройство.

По окончании «студентам» выдадут свидетельство о рабочей профессии с присвоением разряда.

Как сообщало ИА REGNUM, заявленная работодателями Подмосковья потребность в кадрах с начала 2021 года составила 22,2 тыс. вакансий.