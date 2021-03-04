Рим, , 10:09 — REGNUM Во многих итальянских городах, в том числе — в Риме, Милане и Неаполе, а также в южной области Калабрия (после смерти губернатора), будут перенесены на осень выборы в органы местной власти. Об этом 4 марта сообщает газета La Repubblica.

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По информации журналистов издания, в течение ближайших дней правительство Италии должно принять соответствующее постановление и причиной для такого его решения стал рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусом.

При этом выборы в Калабрии должны были пройти 20 апреля, а в более чем 1,2 тыс. итальянских городов — в мае-июне, в данном голосовании должны принять участие свыше 20 млн жителей Италии.

Также указывается, что все указанные выборы будут перенесены на 10−11 октября нынешнего года.

Отметим, в Италии из-за пандемии в 2020 году уже был перенесен с марта на сентябрь референдум по реформе парламента и сокращению числа законодателей.