Кызыл, 4 марта, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в столицу Тувы Кызыл. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, здесь он посетит строящуюся школу и терапевтический корпус Республиканской больницы №1.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Затем премьер-министр встретится с главой региона Шолбаном Кара-оолом.

В поездке принимают участие руководители министерств экономического развития, финансов, строительства и ЖКХ, просвещения и здравоохранения.