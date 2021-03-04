Пермь, , 10:01 — REGNUM В пермском крае построят новый онкодиспансер. Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин на заседании правительства доложил, что проект находится в высокой степени проработки. Его планируют реализовать в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает пресс-службе краевой администрации.

По словам главы ведомства, в марте ожидается поступление предложения от инвестора о заключении концессионного соглашения по строительству современного онкологического диспансера. Объект будет включать семь корпусов, рассчитанных не менее чем на 570 коек. Онкодиспансер оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием.

Названа предварительная стоимость строительства за счет средств частного инвестора — 10,7 млрд рублей. Услуги населению будут оказывать бесплатно по полисам ОМС.

Добавим, история онкологической службы Пермского края началась в 1946—1947 годах. Тогда были образованы областной и городской онкологические диспансеры. В настоящее время на территории региона работает один онкодиспансер.