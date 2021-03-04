Петрозаводск, , 10:50 — REGNUM В дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Карелии за первые два месяца 2021 года резко увеличилось количество погибших — на 28%, при том что само количество ДТП заметно сократилось. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба УГИБДД по Республики Карелия.

Как отмечают в ведомстве, число ДТП сократилось более чем на 27%, при этом количество погибших в них людей увеличилось с семи до девяти (на 28%), а вот число травмированных сократилось с 122 до 96 (на 21%).

«Каждое третье ДТП зарегистрировано в Петрозаводске, где в 19 авариях два человека погибли и 21 — травмированы. Несмотря на то, что число аварий в Петрозаводске уменьшилось на 21 ДТП, тем не менее, число погибших людей увеличилось с ноля до двух», — отметили в региональном ГИБДД.

Негативная тенденция сохранилась в Медвежьегорском районе, где число ДТП осталось на уровне прошлого года, однако число погибших людей увеличилось с одного до четырех (на 300%). В Лоухском районе число ДТП возросло — с одного до трех, один человек погиб, четыре — травмированы.

В Лахденпохском районе число ДТП выросло с двух до четырех, погибших нет, четыре человека травмировано. В Пряжинском районе число ДТП выросло с четырех до семи, один человек погиб и 15 травмировано.

«Из хороших новостей: число ДТП и погибших людей сократилось в Прионежском районе, Сортавальском и Суоярвском районах», — подытожили в пресс-службе ведомства.

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