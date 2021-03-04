Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM Санкт-Петербургский горный университет поднялся на 12-е место чарта «Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность» в рейтинге Quacquarelli Symonds.

Позиционирование в ТОП-20 авторитетного британского агентства, специализирующегося на ранжировании высших учебных заведений мира, не в новинку для Санкт-Петербургского горного университета. Здесь старейший технический вуз России находится уже пятый год. Однако, в этом году он совершил настоящий рывок, поднявшись с прошлогоднего 18 места на рекордное для себя 12.

Ректор Горного Владимир Литвиненко связал это достижение с возросшей публикационной активностью ученых вуза. Баллы, начисляемые Quacquarelli Symonds за цитируемость их научных статей, возросли с 47-ми в 2020-м до 67-ми. В то же время другие показатели, в частности, мнение академического сообщества и работодателей, остались на прежнем, высочайшем уровне.

«Один из индикаторов, от которого зависит итоговая позиция вуза — это мнение работодателей. По итогам их опроса экспертами QS, Горный университет из года в год набирает более 90 баллов из ста возможных. Это говорит о высоком уровне доверия к нам со стороны бизнеса и о востребованности наших выпускников на краеугольных для российской экономики предприятиях, — подчеркнул Владимир Литвиненко. — В нынешнем году несмотря на то, что за пять лет конкуренция в нашей дисциплине серьезно возросла, мы сделали еще один шаг вверх. Это ни в коем случае не самоцель, но столь высокая оценка авторитетного рейтингового агентства для нас, конечно, очень важна».

Свидетельство прогресса

При составлении предметных рейтингов QS использует четыре индикатора: мнение академического сообщества и работодателей, а также индекс цитирования и индекс Хирша, вычисляемый на основе библиометрии. При этом, доля того или иного показателя для каждого из 51 направлений различна. Для чарта «Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность» ключевую роль играет как раз оценка вуза руководителями ведущих предприятий отрасли, а здесь у Горного десятилетиями складывалась репутация не только российского лидера в исследовательской работе, но и кузницы кадров для отечественной горнодобывающей промышленности. Эту роль Горного подчеркнул генеральный директор «ФосАгро» и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, особо отметив значимость вуза для горнодобывающего сектора компании, сосредоточенного в Мурманской области.

«Уже 20 лет — с момента образования компании — «ФосАгро» и Горный связывает тесное и плодотворное взаимодействие. Все эти годы мы имеем возможность убеждаться в огромном прогрессе университета по всем направлениям деятельности. Горный активно участвует в подготовке высококвалифицированных кадров для нашей компании, развитии ее научно-технологического потенциала. Умение не только следовать времени, но и быть на шаг впереди позволяет с полным правом отнести ваш коллектив к мировым лидерам горнотехнического образования и науки. Хочу поблагодарить вас за конструктивное сотрудничество и подчеркнуть ваш выдающийся вклад в свершения старейшего технического вуза России. Искренне желаю вам, всему коллективу университета дальнейших успехов и неиссякаемой созидательной энергии для реализации намеченных целей», — отметил в своем поздравлении, адресованном Владимиру Литвиненко Андрей Гурьев.

При этом глава «ФосАгро» отнюдь не лукавит. Сегодня в «ФосАгро» трудятся 450 выпускников Горного, в том числе абсолютное большинство — порядка 330 человек — на горно-обогатительном комплексе компании в Мурманской области. Одновременно с этим университет по целевому направлению компании готовит еще 85 студентов, 61 из которых — выпускники профильных «ФосАгро-классов».

Приближаясь к мировым лидерам

В этом году в рейтинг QS вошли 1453 мировых вуза — на 85 больше, чем в прошлом году. При этом именно в номинации «Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность» наблюдалась наиболее ожесточенная конкуренция. Здесь за лидерство боролись 588 университетов чьи направления обучения связаны с подготовкой специалистов для нефтегазовых, горнорудных, геологоразведочных компаний, а также экологов, которые занимаются внедрением технологий, сокращающих антропогенное воздействие предприятий минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов на окружающую среду. При этом лидерами этого чарта традиционно являются такие столпы горнотехнического образования, как американская Высшая школа Колорадо, канадский университет МакГилла и австралийский университет Квинсленда.

И на этом фоне успех Горного выглядит еще более внушительно. Степень его значимости в своем поздравлении на имея ректора университета подчеркнула и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она отметила, что добиться столь явного успеха университет сумел за счет сплава богатейших традиций, передаваемых из поколения в поколение, и современных технологий. Это позволяет «готовить квалифицированных специалистов, способных творчески и широко мыслить, востребованных в современных реалиях».

«Гордость вуза — его коллектив, увлеченные, талантливые люди, научные разработки которых получили мировую известность и признание. Уверена, что Горный и впредь будет настоящей кузницей кадров, продолжит вносить весомый вклад в развитие отечественного минерально-сырьевого комплекса… Желаю не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед, покорять любые вершины», — резюмировала спикер Совета Федерации.

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