Москва, 4 марта, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Росавиация выдала большое количество допусков семи российским авиакомпаниям на международные рейсы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Иллюминатор в самолете

Рейсы смогут выполнять Royal Flight, PEGAS fly, «ЮТэйр», Nordwind, S7 Airlines, «Россия» и «Уральские авиалинии». Часть допусков приходится на регулярные рейсы в страны ближнего зарубежья — Азербайджан, Армению, Белоруссию и Молдавию.

Также авиакомпаниям разрешено летать на Кипр, Мальдивы, в Марокко, Черногорию, Хорватию, Литву, Сербию, Словению, Эстонию, Болгарию и др. Отмечается, что воспользоваться ими туристы смогут только после открытия данных направлений.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России расширило список городов, из которых может быть возобновлено международное авиасообщение.

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