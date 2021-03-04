Красноярск, , 09:59 — REGNUM Свердловский районный суд Красноярска отложил предварительное рассмотрение дела бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова на 17 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Быков обвиняется в организации двух убийств.

«Идут предварительные слушания. Рассматриваются ходатайства. В том числе и ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Быков сегодня (4 марта — прим. ИА REGNUM) подтвердил своё желание на рассмотрение дела судом присяжных», — говорится в сообщении краевого суда.

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Как сообщало ИА REGNUM, Быков является фигурантом уголовных дел об организации двойного убийства, подстрекательстве к убийству по найму, организации преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бизнесмен и экс-депутат краевого парламента находится в СИЗО с мая 2020 года.

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