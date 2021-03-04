Каменский район, Ростовская область, , 09:58 — REGNUM Житель Каменского района Ростовской области попал под следствие за незаконную добычу природного камня. Его действия привели к уничтожению сельхозугодий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, в период с 2018 года по 2020 год подозреваемый вёл незаконную добычу полезных ископаемых на участке из категории земель сельхозназначения. По предварительным данным, сумма причинённого почве ущерба превышает 20 млн рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».