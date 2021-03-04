Киев, , 10:06 — REGNUM На Украине за минувшие сутки выявили 10 057 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 4 марта пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране госпитализирован 3271 человек с COVID-19, 194 пациента скончались от последствий, вызванных болезнью, 2680 человек сделали соответствующие прививки.

Наибольшее количество заражений зафиксировали в Киеве и Житомирской области — 868 и 888 случаев.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 374 762 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 26 591 пациентов.

Напомним, сутками ранее на Украине зафиксировали 7235 новых случаев заражения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в очереди на вакцинацию находятся около 100 тыс. жителей Украины, большинство из них записались при помощи электронного приложения.

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