Красноярск, , 09:58 — REGNUM Свердловский районный суд Красноярска отложил предварительное рассмотрение дела бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова на 17 марта. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе суда.

«По Быкову сегодня предварительное заседание отложено на 14:00 (10:00 мск) 17 марта», — сообщил ТАСС представитель суда.

По его словам, в суде будут рассмотрены ходатайства, в том числе о рассмотрении дела судом присяжных.

Как сообщало ИА REGNUM, Быков является фигурантом уголовных дел об организации двойного убийства, подстрекательстве к убийству по найму, организации преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Он находится в СИЗО с мая 2020 года по обвинению в организации двойного убийства. 22 октября Красноярский краевой суд изменил Быкову меру пресечения на домашний арест, однако в тот же день бизнесмена задержали по подозрению в организации убийства бизнесмена в 2005 году.

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