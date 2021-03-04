Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении человека, который подозревается в совершении поджога жилого дома в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Следствие предполагает, что горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поджечь дом по улице Шефская «из хулиганских побуждений». Злоумышленник облил пол на лестничной клетке легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её. При схожих обстоятельствах был подожжён дом по улице Омская — именно там по итогам пожара погибли восемь человек, ещё один пострадал.

Подозреваемый находится под арестом. Его обвиняют по пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога»).

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года в Екатеринбурге было совершено сразу несколько поджогов малоэтажных жилых домов.

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