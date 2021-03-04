Москва, , 09:57 — REGNUM У директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова появился первый заместитель. Им стал генерал Сергей Королев. Об этом 4 марта сообщило агентство РБК со ссылкой на два источника, близких к ведомству.

По данным собеседников, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Королёва на эту должность 24 февраля 2021 года, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ, участие в которой принял российский лидер.

До этого назначения Королев руководил Службой экономической безопасности, которая является одним из ключевых подразделений ведомства. По словам источника, теперь эту должность временно займёт первый заместитель главы этой службы Сергей Алпатов.

Добавим, что на сайте Федеральной службы безопасности в разделе «Заместители директора ФСБ России» значатся три фамилии. Королева среди них пока нет. Как сообщало ИА REGNUM, занимавший с 2003 года должность первого заместителя директора ФСБ Сергей Смирнов был освобождён от должности и уволен со службы указом президента РФ Владимира Путина, который глава государства подписал в октябре 2020 года.

Читайте также: Доходы уволенного Путиным генерала ФСБ вызвали обсуждение в интернете

Генерал Смирнов курировал в том числе департамент военной контрразведки и службу экономической безопасности. Сообщалось, что пост он покинул по выслуге — ему исполнилось 70 лет.