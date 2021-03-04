Кишинёв, , 10:08 — REGNUM Депутат парламента Молдавии от «Партии социалистов», вице-председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко призвал не препятствовать ввозу в страну российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». С таким заявлением, как сообщает пресс-служба партии, депутат 3 марта выступил на брифинге.

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«К сожалению, сегодня мы видим попытки дискредитации некоторых вакцин, в частности вакцины «Спутник V». Потому что эта вакцина, по мнению некоторых, плохая только потому что она не из Европы. Это ненормально, сегодня эту вакцину принимают и в некоторых странах Европы. Сегодня весь мир борется за поставки «Спутника», так же, как и за другие вакцины», — сказал Односталко.

Он отметил, что Россия готова подарить Молдавии «сотни тысяч доз» вакцины, и призвал всех в республике объединиться, чтобы жители страны получили эту вакцину.

Стоит отметить, что ранее лидер «Партии социалистов» Игорь Додон обвинил администрацию президента Молдавии в попытке помешать регистрации вакцины «Спутник V» в республике. После этого президент страны Майя Санду выступила с заявлением, что российский препарат зарегистрировали.

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