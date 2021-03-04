Ташкент, , 09:56 — REGNUM На приграничном посту «Айритом» в Сурхандарьинской области Узбекистана таможенники обнаружили 15 кг жидкого героина, сообщили в государственной таможенной службе.

Наркотики были спрятаны среди парфюмерных товаров. Меры борьбы с распространением наркотиков обсуждались 3 марта во время открытия ситуационного центра главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита.

Участники мероприятия отметили эффективность новых крупногабаритных сканеров и других средств контроля на границе. В частности, новая техника позволила обнаружить партию наркотиков весом 170 кг, спрятанную в железнодорожных вагонах.

Всего в 2020 году пресечен незаконный оборот 280 кг наркотических средств и 247,6 тыс. психотропных таблеток.

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