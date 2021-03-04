Москва, , 09:56 — REGNUM Перечень рекомендаций для того, чтобы выбирать свежие цветы, составили в преддверии Международного женского дня, отмечаемого 8 марта, специалисты Роспотребнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — ред.). Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В преддверии Международного женского дня Роспотребнадзор напоминает о правилах выбора живых цветов. Эластичность лепестков — это один из важных признаков того, что цветок действительно свежий. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму», — говорится в сообщении.

Также специалисты Роспотребнадзора указывают, что степень свежести цветов можно также узнать по тому, насколько раскрыты их бутоны — чем меньше, тем лучше.

Кроме того, как указали в службе, стебель у свежих цветов не должен быть сухим или слишком мягким, и еще у свежих цветов должен быть «рубашечный лист» — более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки.

«Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие «рубашки» не является свидетельством «второй свежести» цветка», — пояснили в Роспотребнадзоре и добавили, что еще одним из признаков свежести у-цветов является наличие светлого среза их стебля.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта стало известно, что в России ощутимо подорожали цветы, как импортные, так и местные.