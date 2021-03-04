Москва, , 09:52 — REGNUM В январе 2021 года в Москве зарегистрировали 3720 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) с привлечением кредитных средств. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

В пресс-службе сравнили данные с показателями в январях 2020 и 2019 годов. Оказалось, что число ипотечных сделок по новостройкам в первом месяце 2021 года выше на 30% и 23% соответственно.

Глава столичного управления Игорь Майданов, прокомментировавший статистику, отметил также высокую долю таких сделок от общего числа зарегистрированных ДДУ.

«В 2019—2020 гг. ее средний показатель находился на уровне 42%. В январе же текущего года она значительно увеличилась почти до 50%», — рассказал он.