Ярославль, , 09:52 — REGNUM По итогам 2020 года уровень преступности в Ярославле снизился на 10,9%. Об этом 3 марта на заседании муниципалитета сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ярославской области полковник полиции Михаил Бугрецов.

Сотрудники полиции УМВД России по ЯО

Снижение уровня преступности отмечается практически по всем направлениям. Больше всего уменьшилось количество разбойных нападений (на 42%), а также грабежей (на 32,4%) и всех видов краж (на 16,5%).

Как говорят в полиции, особое внимание уделялось обеспечению правопорядка в жилом секторе. Отмечено снижение количества преступлений, совершаемых на бытовой почве на 10,7%, а также на 13,4% сократилась подростковая преступность.

При этом в 2020 году продолжился рост зарегистрированных фактов мошенничеств, в том числе совершено больше мошеннических действий с использованием информационно-коммуникационных технологий.

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