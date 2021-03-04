Старый Оскол, Белгородская область, , 09:57 — REGNUM Послом бренда «Старый Оскол» во всём мире может стать один из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств Фёдор Емельяненко. Об этом на своей странице в социальной сети написал глава белгородского города Александр Сергиенко.

Градоначальник встретился с российским спортсменом 3 марта. Обсуждались планы администрации по развитию спортивной инфраструктуры. В 2021 году в Старом Осколе планируется завершить капитальный ремонт спорткомплекса «Железнодорожник», начать строительство физкультурно-оздоровительного центра спортивной школы олимпийского резерва «Золотые перчатки». В планах городских властей также выполнить проект благоустройства территории возле Дворца спорта им. Святого Александра Невского. Поддержка Старого Оскола спортсменом может стать новым вектором в развитии города

«Фёдор Емельяненко может стать послом бренда «Старый Оскол» во всём мире. В рамках рабочей встречи легендарный спортсмен подтвердил, что ему нравится эта идея», — отметил мэр города.

Фёдор Емельяненко родился в 1976 году в городе Рубежное Луганской области, в 1978 году семья переехала в Старый Оскол, где спортсмен жил и тренировался даже будучи уже известным бойцом единоборств.