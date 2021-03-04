Джакарта, , 09:49 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо назвал четыре направления по восстановлению экономического роста в 2021 году, сообщает Kompas.

Одно из направлений касается торговой политики, которая должна обеспечивать наличие товаров первой необходимости по доступным ценам.

Президент попросил также немедленно восстановить разрушенный кризисом сектор экономики.

Глава государства призвал министров привлекать новые инвестиции, потому что ключом к экономическому росту Индонезии являются инвестиции.

«Поскольку для нас невозможно резко увеличить наш государственный бюджет, главное — это инвестиции», — подчеркнул Джоко Видодо, выступая на рабочем совещании министерства торговли 4 марта 2021 года.

Четвёртое направление восстановления экономики страны нацелено на создание как можно больше рабочих мест, потому что в настоящее время этого ждет сообщество. Президент напомнил, что сейчас в Индонезии почти 10 миллионов безработных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии призвал министров приложить все усилия, чтобы восстановить национальную экономику в 2021 году.

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