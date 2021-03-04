Варшава, , 09:49 — REGNUM 4 марта в Варшаве пройдет первая встреча советников президентов стран т.н. Люблинского треугольника — Литвы, Польши и Украины — с польским лидером Анджеем Дудой. Главной темой переговоров станет безопасность в Восточноевропейском регионе. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Мы хотим обсудить с нашими восточными партнерами вопросы безопасности в нашем регионе, особенно в контексте событий в Белоруссии. Также стороны поговорят о перспективах развития дальнейшего сотрудничества с Украиной. Польша всегда будет стремиться к тому, чтобы проблемы Белоруссии и Украины звучали как можно громче на всех международных площадках. Это поможет как можно скорее найти их решение», — сообщил журналистам глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солёх.

Люблинский треугольник — это платформа трехстороннего сотрудничества между Польшей, Литвой и Украиной. О её создании стороны заявили в июле 2020 после встречи министров иностранных дел этих трех государств. Тогда анонсировали регулярные встречи руководителей дипломатии, чиновников из МИД и представителей других учреждений Польши, Литвы и Украины.