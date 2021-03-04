Санкт-Петербург, 4 марта, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский государственный университет оказался в сотне лучших вузов мира в области математики, философии, международных отношений и нефтяной инженерии в рейтинге QS World University Rankings by Subject 2021.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Еще по четырем направлениям вуз вплотную приблизился к сотне лучших — по истории, археологии, лингвистике и современным языкам, сообщили 4 марта в пресс-службе СПбГУ.

В 2021 году вуз впервые вошел в предметный рейтинг по археологии и сразу занял место в группе 101−150. Кроме того, один из новых для СПбГУ ранжированных списков — это «Нефтяная инженерия», где он занимает место в группе 51−100.

Как указывают в вузе, большой прорыв университет совершил в категориях «Философия» и «Политика и международные исследования», а по предмету «Математика» СПбГУ занимает 61 место в мире.

«Пандемия коронавирусной инфекции стала большим испытанием не только для российского, но и для мирового образования. Мы рады, что в этот сложный период Санкт-Петербургский государственный университет продолжает демонстрировать уверенный рост по целому ряду предметов. Это стало возможным благодаря сплоченной работе всего коллектива СПбГУ», — считает ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Рейтинг QS World University Rankings by Subject публикуется с 2011 года британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). Составители списка оценивают деятельность ведущих университетов мира по 51 предмету в пяти областях знаний: «Искусства и гуманитарные науки», «Инженерия и технологии», «Науки о жизни и медицина», «Естественные науки», «Общественные науки и менеджмент».

Рейтинги по всем областям знаний и дисциплинам формируются по четырем индикаторам: академическая репутация, репутация у работодателей, число цитирований на одну статью в журналах соответствующей тематики, индекс Хирша университета.