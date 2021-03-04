Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Американская аукционная компания Barrett-Jackson Scottsdale выставит на торги два универсала из семейной коллекции американского промышленника, изобретателя и владельца заводов по производству автомобилей Генри Форда. Об этом сообщается на сайте компании.

Владельцем авто является правнук миллионера — Эдсел Брайант Форд II. Он работает в компании в финансовом комитете и комитете по устойчивому развитию и инновациям.

Торги пройдут с 20 по 27 марта нынешнего года. На них правнук Генри Форда попробует продать модели Ford Super Deluxe 1947 года и Edsel Bermuda 1958 года.

«Редко члены семьи оригинального производителя расстаются с автомобилями из своей личной коллекции», — прокомментировал будущие торги гендиректор аукциона Barrett-Jackson Крейг Джексон.

Модель Super Deluxe была отреставрирована шесть лет назад специалистами компании Roush Performance и находится сейчас в идеальном состоянии. Однако двигатель у раритета не оригинальный. Вместо трехскоростной коробки передач была установлена четырёхпозиционная.

Ранее на аукционе Artcurial в Париже был выставлен на продажу кабриолет Bristol 405 Drophead Coupe. Он создан в стиле двухместного тяжёлого истребителя Beaufighter. В общей сложности было собрано три таких кабриолета.

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