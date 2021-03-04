Ростов-на-Дону, , 09:46 — REGNUM Жителей Ростова-на-Дону спасатели предупредили об усилении ветра. Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, непогода продержится в течение двух дней.

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Согласно прогнозу синоптиков, 4 и 5 марта в областном центре порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

Сильный ветер может спровоцировать перехлёсты проводов, обрывы линий электропередачи, падение деревьев и других конструкций. Автомобилистов и пешеходов призвали к осторожности.