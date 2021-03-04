Москва, , 10:30 — REGNUM Эксперты Роскачества исследовали розовое вино отечественного производства. В число лучших вошли товары с невысокой ценой, говорится в опубликованном 4 марта сообщении организации.

В исследовании участвовали 26 розовых вин: «Анжелика Варум», «Винодельня Ведерниковъ», «Вилла «Звезда», «Винодельня «Покровская», «Высокий берег», «Золотая Балка», «Мысхако», «Усадьба Перовских», «Южная винная компания», Alma Valley, Aristov, Azov Vine, Chateau Pinot, Chateau Tamagne, Di Caspico, Esse, Fanagoria, Golubitskoe Estate, Millstream, ZB. Они произведены в Краснодарском крае, Крыму, Ростовской и Волгоградской областях и Дагестане.

Самое высокое качество — у сухих розовых вин, они заняли первые восемь строчек рейтинга. Большинство вин-лидеров — с Таманского полуострова.

«Потребительские симпатии к розовым винам — восходящий тренд последних лет на мировом рынке», — отметили в Роскачестве.

Десять вин достойны бронзовых медалей международных дегустационных конкурсов, указали эксперты. В их числе есть вина по цене от 225 до 420 рублей за бутылку, хотя в исследовании участвовали и вина дороже 1 тыс. рублей.

Лучшими признаны следующий марки розовых вин: Chateau Tamagne Fleurs Du Sud компании «Кубань-Вино», «Авторское вино Каберне Фран» от бренда Fanagoria, «Высокий берег Цвайгельт», «Chateau Tamagne Мерло» от «Кубань-Вино» и «Розовое из красного» от компании «Мысхако».

Читайте также: Роскачество составило рейтинг российских игристых вин