Страсбург, Франция, , 09:46 — REGNUM «Страсбург» одержал победу над «Монако» в матче 28-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил защитник «Страсбурга» Фредерик Гильберт. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 73-й минуте.

На сегодняшний день «Страсбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, в активе команды 33 очка. «Монако» идёт на четвёртом месте с 33 очками.

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