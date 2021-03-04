Севастополь, , 09:45 — REGNUM Два подпольных игорных клуба закрыли правоохранители в Севастополе. Следственные органы возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 171.2 и ч.3 ст. 171.2 УК РФ — незаконная организация и проведение азартных игр, в том числе с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 4 марта.

Следствием предварительно установлено, что подпольные игорные клубы действовали в помещениях по проспекту Победы и на улице Леваневского с декабря 2018 года. По подсчетам правоохранителей, сумма незаконно извлеченной выгоды составила более 8,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В клубах работали девять наёмных работников.

Работу клубов пресекли оперативные сотрудники УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю при силовой поддержке бойцов ОМОН «Беркут» Росгвардии. При обысках в самих клубах и по месту жительства сотрудников было изъято более 20 единиц компьютерной техники, кассовые терминалы, денежные средства, видеооборудование.