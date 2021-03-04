Киев, 4 марта 2021, 10:04 — REGNUM Офис президента Украины инициировал разработку механизма, позволяющего проанализировать решения судов в отношении участников гражданской войны в Донбассе, а также общественных «активистов». Об этом сообщила 3 марта пресс-служба офиса.
В ведомстве отметили, что начиная с 2014 года сотни «ветеранов и активистов» могли пострадать из-за «несправедливого применения законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооружённой «агрессии» России».
В офисе президента Украины настояли на проверке юридической чистоты всех решений в отношении указанных категорий лиц, изучении обстоятельств, в которых принимались эти решения, и того, почему «люди подверглись несправедливому преследованию».
В пресс-службе отметили, что офис президента Украины также предложил изучить все незавершённые уголовные производства, связанные с нападениями на общественных деятелей, которые произошли с 2014 года.
Инициативу прокомментировал украинский блогер и политик Анатолий Шарий:
Подобную мысль высказал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский:
Напомним, украинская пропаганда отрицает роль Киева в начале гражданской войны в Донбассе, списывая всё на некую «российскую агрессию». В реальности РФ не является стороной данного конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил перенести некоторые судебные процедуры в онлайн, создав так называемый «суд в смартфоне». Позже спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выразил скептическое мнение относительно данной инициативы.
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