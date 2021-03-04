Киев, , 10:04 — REGNUM Офис президента Украины инициировал разработку механизма, позволяющего проанализировать решения судов в отношении участников гражданской войны в Донбассе, а также общественных «активистов». Об этом сообщила 3 марта пресс-служба офиса.

В ведомстве отметили, что начиная с 2014 года сотни «ветеранов и активистов» могли пострадать из-за «несправедливого применения законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооружённой «агрессии» России».

В офисе президента Украины настояли на проверке юридической чистоты всех решений в отношении указанных категорий лиц, изучении обстоятельств, в которых принимались эти решения, и того, почему «люди подверглись несправедливому преследованию».

В пресс-службе отметили, что офис президента Украины также предложил изучить все незавершённые уголовные производства, связанные с нападениями на общественных деятелей, которые произошли с 2014 года.

«Если начиная с 2014 года были совершены недостойные действия по отношению к «ветеранам» и общественным деятелям, если открывались безосновательные уголовные дела против этих граждан, но блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства», — сказано в заявлении офиса президента Украины.

Инициативу прокомментировал украинский блогер и политик Анатолий Шарий:

«[Офис президента Украины] фактически намеревается на официальном уровне закрепить двойную мораль, одну — для простых граждан, другую — для «защитников Украины», у которых будет своё правосудие, с учётом их «заслуг» перед страной», — написал он в своём Telegram-канале.

Подобную мысль высказал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский:

«Нигде не работающие «общественные активисты» будут грабить граждан, но если вдруг влипнут серьёзно, то работающие граждане должны будут из своих налогов оплатить им отдельный суд? Который их триумфально оправдает? Так себе идея…» — сказано в Telegram-канале политика.

Напомним, украинская пропаганда отрицает роль Киева в начале гражданской войны в Донбассе, списывая всё на некую «российскую агрессию». В реальности РФ не является стороной данного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил перенести некоторые судебные процедуры в онлайн, создав так называемый «суд в смартфоне». Позже спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выразил скептическое мнение относительно данной инициативы.

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