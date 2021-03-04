Иркутск, , 09:44 — REGNUM Для промышленности Иркутской области январь 2001 г. оказался не слишком хорошим. По данным статистики, в сравнении с январем 2020 года в промышленном производстве допущен спад на 2,2%.

Падение произошло за счет добывающих предприятий, где объем сократился на 10,4%. В обрабатывающих производствах в целом объем вырос на 7,7%.

Напомним, согласно данным Иркутскстата, в январе-декабре 2020 года добыча полезных ископаемых в регионе уменьшилась на 2,0% (в том числе угля — на 19,3%, сырой нефти и природного газа — на 6,3, металлических руд — на 2,0%).