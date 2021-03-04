Пермь, , 09:44 — REGNUM В Свердловском районе Перми из асоциальной семьи изъяли двух детей в возрасте 12 и 15 лет, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Такого рода исполнительные производства по передаче детей представителям социальных служб судебные приставы называют одними из самых сложных.

По данным ведомства, рассматривая иск комиссии по делам несовершеннолетних Свердловского района Перми о лишении родительских прав и взыскании алиментов, суд еще до принятия окончательного решения определил передать двух детей в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Несмотря на царящую в квартире антисанитарию, отправляться с чужими людьми в детский дом подростки не хотели. Учитывая сложившуюся ситуацию, судебному приставу предстояло провести беседу с каждым членом семьи», — отметили в УФССП.

По словам приставов, мать внимательно выслушала предложенный приставом план возможных действий по возвращению детей в семью. Сложнее оказалось выстроить диалог с подростками. Переговоры шли долго. Пристав старался прямолинейно отвечать на возникающие вопросы. В результате подросток убедили проследовать в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.