Анадырь, , 09:50 — REGNUM На Чукотке 4 марта наблюдается сильнейшая с начала 2021 года пурга. Жителей округа предупредили об ураганных порывах ветра с метелью на востоке и севере региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

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«В Анадыре и Анадырском районе порывы ветра до 40−42 м/с и практически нулевая видимость.

Друзья, будьте осторожны! Переждите непогоду дома, а если такой возможности нет, не выезжайте за пределы населённых пунктов! Ваша жизнь и здоровье дороже всего», — предупредил в соцсетях губернатор Роман Копин.

Муниципалитеты и коммунальные службы обеспечивают безопасность.

«А свет и отопление в Угольных Копях когда дадут? Батареи холодные, в комнате 12 градусов, маленький ребёнок. Ведутся ли какие-то работы по устранению аварии?», — написала под постом местная жительница.

Ответа пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты МЧС России дали ряд рекомендаций водителям, застрявшим на автомобилях на дороге в метель. Так, прежде всего автолюбителям советуют ждать помощи и не выходить из машины.