Улан-Удэ, , 09:43 — REGNUM В Бурятии с начала 2021 года зарегистрировано 388 пожаров, при которых погибли 13 человек, пострадали 15. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, смертность на пожарах снизилась вдвое по сравнению с первыми двумя месяцами 2020 года.

«Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении. По этой причине произошло 148 возгораний, а это 40% от общего количества», — отметили в управлении.

Кроме того, часто к пожарам приводят нарушения при постройке и эксплуатации печей, электрооборудования и так далее.

В связи с этим спасатели активизируют работу по профилактике в жилом секторе. Так, сотрудники вместе с представителями местных властей проводят подворные обходы с информированием жителей о мерах пожарной безопасности.